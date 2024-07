SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Data publikacji 12.07.2024 Powrót Drukuj 11 lipca 2024 r. nauczyciele policyjni ze Szkoły Policji w Katowicach przeprowadzili szkolenia dla młodzieży przebywającej na obozowiskach w Węgierskiej Górce oraz Zarzeczu z zakresu bezpiecznego wypoczynku w rejonie akwenów wodnych i zasad poruszania się po drogach. Omówili także czym jest hejt, jak skutecznie sobie z nim radzić, a także przeprowadzili zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Spotkania zorganizowane zostały dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu mikołowskiego i gminy Goleszów w Węgierskiej Górce oraz 20 Próbnej Drużyny Harcerskiej Ośrodka Obozowego Hufca ZHP Katowice w Zarzeczu i Obozie Letniej Akademii Survivalowej.

Sezon wakacyjnego wypoczynku jest wprawdzie w pełni, ale są takie umiejętności, na których opanowanie każdy czas jest dobry. Z inicjatywy Szkoły Policji w Katowicach, nasi nauczyciele policyjni podjęli się nie lada wyzwania – omówienia tych istotnych tematów z młodszymi niż zwykle odbiorcami.

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas wypoczynku nad wodą, a także poruszania się po drogach rowerem, czy hulajnogą elektryczną. W przejrzysty sposób pokazali dzieciom co robić by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Prezentowali miedzy innymi dlaczego kask, czy odblask może uratować życie. Duże zainteresowanie wzbudził radiowóz policyjny w postaci specjalistycznego ambulansu pogotowia ruchu drogowego (APRD) marki Volkswagen Crafter oraz jego wyposażenie zwłaszcza, że dzieci mogły wszystkiego dotknąć, a nawet przetestować.

Wykładowca z Zakładu Ogólnozawodowego przedstawił zasady udzielania pierwszej pomocy wykorzystując do tego fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz inny profesjonalny sprzęt ratowniczy. Uświadamialiśmy młodzież, że często dochodzi do sytuacji, w których nawet bardzo młode osoby, posiadając wiedzę z tego zakresu potrafią skutecznie udzielić pomocy osobie poszkodowanej. W trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy obozów uczyli się, jak układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej czy przeprowadzać resuscytację osoby.

Tematem, który wzbudził szczególne zainteresowanie młodzieży był wykład dotyczący hejtu jako jednej z form cyberprzemocy. To niezwykle ważne zagadnienie, które należy zauważyć, nazwać i wyeliminować. Uczulaliśmy dzieci, że warto obserwować także swoich kolegów, czy koleżanki i nieść im pomoc, gdyż nie każdy jest w stanie poradzić sobie z hejtem.

Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, czego dowodem były liczne pytania, a praktyczne zajęcia były także sposobem na sprawdzenie swoich reakcji i przełamanie lęków. Podnoszenie świadomości w kwestii szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród dzieci, to jedna z najlepszych metod zapobiegania tragediom.