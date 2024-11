Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości Data publikacji 08.11.2024 Powrót Drukuj 8 listopada z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w naszej szkole zbiórka, w której uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski wraz z Zastępcą Komendanta ds. dydaktycznych insp. dr Gabrielą Sochą, kadra szkoły oraz przedstawiciele samorządu słuchaczy, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Tego dnia uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową, po trzech dniach władzę cywilną, by wreszcie jako Wódz Naczelny Armii Polskiej ogłosić powrót „Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata. Po 123 latach Polska stawała się suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej. Obecnie to najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych.

Z okazji Narodowego Święto Niepodległości Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk wraz z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafałem Stanisławskim wręczył medale, odznaki i pamiątkowe ryngrafy, które otrzymali:

Medal za Długoletnia Służbę

Złoty:

mł. insp. Violetta Grudzień,

asp. szt. Piotr Galus,

Krzysztof Kołodiuk.

Srebrny:

podkom. Klima Robert,

podinsp. Magdalena Kubica,

asp. szt. Marcin Kurpas.

Brązowy:

podkom. Jan Greń,

asp. Jędrzej Kałuża.

Odznakę Zasłużony Policjant:

kom. Janina Bieniek.

Ryngrafy z okazji Narodowego Święta Niepodległości:

podinsp. Magdalena Kubica,

podinsp. Barbara Biestek,

nadkom. Aleksandra Kukuła,

nadkom. Grzegorz Domaradzki,

Małgorzata Bartecka,

Małgorzata Klimczyk-Słapa,

Renata Jarosz,

Krzysztof Kołodiuk.

Medal okolicznościowy z okazji 25-lecia Szkoły Policji w Katowicach:

kom. Sławomir Manterys,

Krzysztof Kardasiński,

Magdalena Mreńca,

Magdalena Szwiec,

Barbara Klusa,

Piotr Zięcina.