„Dzielnicowy Roku 2025” – trzeci dzień rywalizacji Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Trzeci, a zarazem ostatni dzień Finału XV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” upłynął pod znakiem zmagań intelektualnych. Po konkurencjach praktycznych przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy teoretycznej. Zarówno dzielnicowi jak i kierownicy rewirów dzielnicowych zmierzyli się z testem wiedzy, który stanowił ostatni etap rywalizacji.

Test składał się z pytań jednokrotnego wyboru i obejmował szeroki zakres zagadnień z obszaru przepisów prawa oraz codziennych obowiązków służbowych.

Dla dzielnicowych przygotowano pytania dotyczące między innymi procedury „Niebieskiej Karty”, szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB), zasad i taktyki pełnienia służby obchodowej, a także wielu innych zagadnień z którymi funkcjonariusze spotykają się w codziennej pracy.

Po zaciętej rywalizacji najlepszymi w teście wiedzy okazali się:

I miejsce – zawodnik z KWP w Poznaniu

II miejsce – zawodnik z KSP w Warszawie

III miejsce – zawodnik z KWP w Radomiu

Równolegle swoją wiedzę sprawdzali kierownicy rewirów dzielnicowych. Zakres tematyczny ich testu obejmował zagadnienia dotyczące nadzoru nad pracą dzielnicowych, kierowania zespołem, procedur administracyjnych w działaniach kierownika, a także postępowań skargowych i dyscyplinarnych.

W tej kategorii najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce – zawodnik z KWP w Poznaniu

II miejsce – zawodnik z KWP w Szczecinie

III miejsce – zawodnik z KWP w Gdańsku

Ostatni dzień zawodów potwierdził, że dzielnicowi i ich przełożeni to funkcjonariusze o ogromnej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w służbę społeczeństwu. Test wiedzy był doskonałą okazją do sprawdzenia znajomości przepisów, ale też pokazania jak szerokie kompetencje są niezbędne w codziennej pracy dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.