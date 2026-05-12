Prawo wykroczeń między teorią a praktyką – kolejna edycja seminarium

12 maja 2026 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Wybrane problemy interpretacji i stosowania przepisów prawa wykroczeń w ujęciu materialnoprawnym i procesowym". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach przy współudziale Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i zgromadziło naczelników wydziałów prewencji, koordynatorów zespołów do spraw wykroczeń oraz funkcjonariuszy prowadzących czynności wyjaśniające z komend miejskich i powiatowych garnizonu śląskiego.

Seminarium stanowiło odpowiedź na potrzebę dalszego doskonalenia praktycznych umiejętności funkcjonariuszy oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowania dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. Spotkanie stworzyło przestrzeń do merytorycznej dyskusji nad najczęściej pojawiającymi się problemami procesowymi i interpretacyjnymi, z którymi funkcjonariusze spotykają się podczas codziennej służby.

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Zbigniew Chrzęstek, który w swoim wystąpieniu przywitał zgromadzonych gości i prelegentów oraz podkreślił znaczenie systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także konieczność budowania jednolitej praktyki stosowania prawa w sprawach o wykroczenia.

Pierwszym punktem seminarium był wykład pt. „Zasada terytorialności w sprawach o wykroczenia – prowadzenie czynności wyjaśniających w stosunku do czynów popełnionych na terytorium innych państw”, który poprowadziła Anna Kowalska Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Prądnik Biały w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prelegentka w interesujący i jednocześnie merytoryczny sposób przedstawiła problematykę postępowań dotyczących czynów o charakterze transgranicznym. Poruszona tematyka wywołała ożywioną i wielowątkową dyskusję wśród uczestników seminarium.

Kolejny wykład pt. „Nowelizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji – omówienie problematyki” wygłosiła dr Olga Derwisz Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prelegentka w sposób kompleksowy omówiła najnowsze zmiany legislacyjne oraz ich praktyczne znaczenie dla działań Policji. Poruszona problematyka miała szczególnie aktualny charakter w kontekście bieżących wydarzeń w kraju, dzięki czemu spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Duże uznanie uczestników zdobył również praktyczny wykład asp. Partyka Zięby – młodszego wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach pt. „Znaczenie czynności wyjaśniających dla dalszego toku postępowania”. Prowadzący w bardzo rzeczowy i praktyczny sposób omówił znaczenie właściwego przeprowadzania czynności wyjaśniających dla późniejszej oceny materiału dowodowego i skuteczności całego postępowania.

Istotnym elementem seminarium był także wykład poświęcony obowiązkowi stosowania postępowania przyspieszonego, a możliwości zastosowania postępowania mandatowego, który poprowadził instruktor Szkoły Policji w Katowicach podkom. Artur Kopka. Prelegent przedstawił temat w sposób uporządkowany i praktyczny, omawiając przesłanki stosowania poszczególnych trybów postępowania oraz wskazując najczęściej występujące trudności interpretacyjne.

Na zakończenie seminarium przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podkom. Łukasz Bloch zaprezentował wystąpienie dotyczące zażalenia składanego w trybie art. 56a k.p.w. na niewniesienie do sądu wniosku o ukaranie. Wykład został bardzo wysoko oceniony przez uczestników ze względu na jego praktyczny charakter oraz szczegółowe omówienie problemów występujących w jednostkach Policji.

Uczestnicy seminarium podkreślali wysoki poziom organizacyjny oraz merytoryczny przedsięwzięcia, zwracając uwagę na aktualność poruszanej problematyki i praktyczny wymiar prezentowanych zagadnień. Liczne dyskusje prowadzone po zakończeniu poszczególnych paneli potwierdziły potrzebę organizowania kolejnych spotkań poświęconych praktycznym aspektom prawa wykroczeń.

„Współpraca środowiska policyjnego, prokuratorskiego oraz dydaktycznego ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości prowadzonych postępowań, ujednolicania praktyki stosowania prawa oraz skutecznego reagowania na współczesne wyzwania związane z jego stosowaniem. Będziemy starali się, aby seminarium było kontynuowane w kolejnych edycjach i nadal pozostawało przestrzenią wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad aktualnymi problemami praktyki stosowania prawa” – podkreślił podkom. Artur Kopka – współorganizator przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim prelegentom za przygotowanie interesujących i merytorycznych wystąpień, a uczestnikom za obecność, zaangażowanie oraz wartościową wymianę poglądów.