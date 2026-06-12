25. Dzień Otwarty w Szkole Policji w Katowicach przyciągnął tysiące odwiedzających Data publikacji 12.06.2026 Powrót Drukuj 12 czerwca w Szkole Policji w Katowicach odbył się jubileuszowy, 25. Dzień Otwarty, który zgromadził ponad trzy tysiące dzieci, młodzieży w tym uczniów klas policyjnych, którzy mieli okazję poznać szkołę "od środka", a także zapoznać się z działalnością wielu służb, instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Dzień Otwarty w Szkole Policji w Katowicach to, jak sama nazwa wskazuje, szeroko otwarte drzwi naszej szkoły dla wszystkich chcących nas odwiedzić, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Co ważne, zwiedzający jak zwykle dopisali!

Celem naszego przedsięwzięcia jest nie tylko zaprezentowanie jedynej szkoły Policji usytuowanej na południu Polski, ale przede wszystkim kształtowanie bezpiecznych zachowań i postaw wśród młodych ludzi, edukacja poprzez zabawę oraz nawiązanie bliskiej partnerskiej relacji pomiędzy służbami mundurowymi a społeczeństwem, któremu na co dzień służymy. Otwierając bramy Szkoły Policji w Katowicach dla odwiedzających, spełniamy także naszą misję związaną z zachęceniem do wstąpienia do naszej formacji czy też innych służb mundurowych. Gdzie lepiej można się przekonać na czym polega służba policjanta i policjantki, jak nie w Szkole Policji w Katowicach?

Wydarzenie rozpoczęło z udziałem licznie zgromadzonych gości w tym szefów służb mundurowych - Policji, Wojska, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, duchownych, przedstawicieli związków zawodowych, świata nauki, emerytów policyjnych oraz instytucji, które na co dzień zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Dzień Otwarty uświetniła asysta kompanii honorowej oraz pokaz musztry paradnej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się liczne pokazy i prezentacje przygotowane przez funkcjonariuszy oraz przedstawicieli służb i instytucji współpracujących. Dużym zainteresowaniem cieszył się dynamiczny pokaz grupy interwencyjnej Służby Więziennej w Katowicach, wzbogacony efektami pirotechnicznymi. Odwiedzający mogli również obejrzeć pokazy sprawnościowe, prezentacje taktyki i technik interwencji, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz strzelecki w wykonaniu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, a przygotowany przez kadrę szkoły. Nie zabrakło także atrakcji z udziałem zwierząt służbowych. Uczestnicy wydarzenia obserwowali tresurę policyjnych psów służbowych patrolowo-tropiących wykonany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz pokaz konny przygotowany przez funkcjonariuszy Zespołu Konnego Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Przez cały czas trwania wydarzenia odwiedzający mogli korzystać z licznych stoisk z atrakcjami przygotowanymi przez zaproszonych wystawców. Na stanowisku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach można było uzyskać informacje dotyczące zasad doboru do służby. Oddział Prewencji Policji w Katowicach zaprezentował specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas codziennej służby, w tym pojazdy służbowe – pojazd terenowy a także łódź patrolową. Swoje pojazdy zaprezentowali również funkcjonariusze Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczył także Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, prezentując specjalistyczny sprzęt i uzbrojenie, w tym robota pirotechnicznego oraz pojazd wykorzystywany podczas działań. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Aresztu Śledczego w Katowicach, gdzie można było zobaczyć pojazd służbowy, broń szkoleniową oraz psa służbowego. Swoją działalność zaprezentowała także katowicka Państwowa Straż Pożarna, która przybliżyła uczestnikom specyfikę pracy strażaków oraz zaprezentowała samochody ratowniczo-gaśnicze, pojazd chemiczny z robotem na gąsienicach i sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych. Na terenie szkoły swoje stoiska przygotowały również: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach, Wydział Powiadamiania Ratunkowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Bielsku-Białej, Nadleśnictwo Katowice – Lasy Państwowe. Uczestnicy mogli uzyskać informacje dotyczące służby wojskowej, pracy w administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania systemu ratownictwa. Szczególną uwagę przyciągnęły symulatory dachowania i zderzenia zademonstrowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, które pozwalały uczestnikom przekonać się, jak ważne jest prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i bezpieczna jazda. Straż Ochrony Kolei przedstawiła swój oznakowany pojazd, który został wyposażony w nowoczesne centrum monitoringu. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach gdzie wyodrębniono stanowisko mincerza oraz można było z bliska zobaczyć bankowóz. Na kolejnych stoiskach można było spotkać przedstawicieli Beskidzkiej Grupy GOPR, 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyły również instytucje naukowe i edukacyjne, w tym Politechnika Śląska, która zaprezentowała swojego robopsa – Rexia, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach pochwaliła się goglami VR, natomiast Śląski Uniwersytet Medyczny dysponował symulatorami VR Medcsape, a także można było się dowiedzieć jak w sposób prawidłowy udzielać pierwszej pomocy. Sanepid Katowice informował o tym jak ważne jest mycie rąk i zademonstrował urządzenia do badania ich czystości. Swoje stoiska przygotowali także przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Dla najmłodszych uczestników przygotowano szereg atrakcji edukacyjnych i konkursowych. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizował rowerowy tor przeszkód oraz konkursy profilaktyczne. Na uczestników czekały atrakcyjne nagrody, a przez cały czas wydarzenia można było skorzystać z poczęstunku – pysznej grochówki przygotowanej przez Sekcję Żywnościową Szkoły Policji w Katowicach. W trakcie trwania Dnia Otwartego każdy z gości mógł zrobić sobie zdjęcie z naszą policyjną śląską maskotką Sznupkiem, a także Ratusiem – z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Najmłodsi mogli skorzystać z malowania twarzy oraz plecenia ozdobnych warkoczyków. Czekały na nich różne konkursy, między innymi strzelnie z łuku oraz mini koszykówka. W jednej z sal na uczestników czekała niesamowita wystawa modeli z klocków Lego – której kolekcjonerem, jest nasz policjant asp. szt. Remigiusz Mydlak. Zakład Służby Kryminalnej zaprezentował pokaz daktyloskopii, gdzie każdy z uczestników mógł sam spróbować odbić swoje palce na pamiątkowej karcie daktyloskopijnej.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice, Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów oraz NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 25. Dzień Otwarty został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz patronatem medialnym TVP Katowice i Radia Katowice.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie, aktywny udział w wydarzeniu oraz zainteresowanie działalnością naszej szkoły i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Do zobaczenia za rok!