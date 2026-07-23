Święto Policji w Szkole Policji w Katowicach Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj 22 lipca 2026 roku na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście, a wyjątkową oprawę ceremonii zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Przed uroczystością Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski złożyli wieniec pod obeliskiem upamiętniającym policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

Ceremonię rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości kom. Tomasza Lemanowicza. Następnie, po odegraniu Hymnu Państwowego i uroczystym podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzeni oddali hołd policjantom, którzy ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych, czcząc ich pamięć minutą ciszy.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji współpracujących z naszą szkołą, urzędów, wyższych uczelni, związków zawodowych, duchowieństwa, stowarzyszeń emerytów i rencistów oraz byli komendanci, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy szkoły.

Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski, który w imieniu własnym i swoich zastępców serdecznie powitał Zastępcę Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka oraz zaproszonych gości. Podkreślił znaczenie policyjnej służby, a także to, z jak wielkim sercem i oddaniem kadra szkoły pełni codzienne obowiązki i kształtuje kolejne pokolenia mundurowych.

Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Grzegorz Boski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice do spraw Seniorów – Agnieszka Musioł.

W trakcie ceremonii wręczono liczne odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Były to Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia wręczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafała Kochańczyka oraz Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafała Stanisławskiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił funkcjonariuszy Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha otrzymała Medal Stulecia Służby Kobiet w Policji.

W kolejnym punkcie ceremonii Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice do spraw Seniorów – Agnieszka Musioł, wspólnie z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach, wręczyła nagrody policjantom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do realizacji zadań służbowych na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Paweł Pasternak – Prezes Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) – wyróżnił funkcjonariuszy Szkoły Policji w Katowicach Medalem Brązowym za wyróżniającą się działalność statutową. Wręczaniu odznaczeń towarzyszył Wiceprezydent Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska Janusz Podżorski.

Uroczystość zakończyła defilada odznaczonych i awansowanych wraz z Kompanią Honorową Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pododdziałami słuchaczy.

Wszystkim funkcjonariuszom, którzy otrzymali awanse oraz zostali uhonorowani odznaczeniami, składamy serdeczne gratulacje i życzymy satysfakcji z pełnionej służby oraz kolejnych osiągnięć zawodowych. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do rodzin policjantów za ich nieustanne wsparcie, cierpliwość i zrozumienie, które są niezwykle ważne w codziennym wykonywaniu tak odpowiedzialnych obowiązków. Słowa uznania należą się także pracownikom cywilnym, których zaangażowanie i profesjonalizm każdego dnia wspierają realizację procesu szkoleniowego oraz sprawne funkcjonowanie naszej formacji.