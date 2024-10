Seminarium na Słowacji Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci Zakładu Wyszkolenia Specjalnego w dniach 24-26 września uczestniczyli w międzynarodowym seminarium, którego głównym tematem były współczesne trendy w edukacji policjantów.

Przedsięwzięcie zorganizowała Specjalistyczna Szkoła Policji w Pezinoku. Szkołę Policji w Katowicach reprezentowali podinsp. Krzysztof Fojcik (zastępca kierownika Zakładu) oraz asp. Jędrzej Kałuża (młodszy wykładowca).

Seminarium miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy uczestników z obszaru współczesnych rozwiązań w edukacji. Asp. Jędrzej Kałuża zaprezentował referat pt.: „Modern methods, tools and systems of teaching in the Police”.

Wystąpienie naszego kolegi dotyczyło obszarów takich jak: nauki kognitywne, mnemotechnika, zjawisko negatywnej asocjacji oraz stresu oksydacyjnego, a także budowania wewnętrznej motywacji. Przedstawione zostały również współczesne rozwiązania wpierające podnoszenie sprawności fizycznej wśród nowych adeptów sztuki policyjnej, takie jak: streching, animal flow, trening oddechowy.

Podczas wystąpienia, scharakteryzowano również zmiany, które dokonały się w nauczaniu taktyki i technik interwencji przez lata. W tym kontekście przedstawiono publikację „Techniki parterowe wykorzystywane w Policji” wydaną przez Szkołę Policji w Katowicach, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji. Wiele osób skorzystało z podanego linku i pobrało ją, aby zaprezentować przedmiotowe techniki w swoich placówkach szkoleniowych.

Nasi reprezentanci mogli wysłuchać wykładów innych prelegentów, w których wystąpieniach poruszano kwestie m.in.: współczesnych rozwiązań w edukacji, z których korzystają na co dzień, najnowszych trendów w komunikacji interpersonalnej policjantów, rozwiązania wprowadzane w celu pozyskania nowych funkcjonariuszy czy wdrożenia pilotażowego programu języka migowego w szkoleniu zawodowym podstawowym w szkołach Policji w Republice Czeskiej.

Nasi delegaci zwiedzili również obiekty i tereny zajmowane przez szkołę w Pezinoku, w tym: infrastrukturę szkoły, strzelnicę, budynki symulacyjne. Mieli również możliwość obserwować zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wyjazd był bardzo udany, a przede wszystkim umożliwił wszystkim uczestnikom znaczne poszerzenie wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie współczesnych rozwiązań w edukacji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne tego typu przedsięwzięcia.