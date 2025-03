Ogólnopolskie Seminarium Taktyki i Technik Interwencji Data publikacji 24.03.2025 Powrót Drukuj W dniach 20-21 marca 2025 r. Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji w porozumieniu ze Szkołą Policji w Katowicach zorganizowało na terenie szkoły Ogólnopolskie Seminarium Taktyki i Technik Interwencji poświęcone wejściu w życie nowego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Policji. Wśród aktualnych regulacji możemy znaleźć zmiany w zakresie sposobu przeprowadzania testu sprawności fizycznej i właśnie tej kwestii poświęcone zostało to przedsięwzięcie.

Podczas seminarium eksperci z całego kraju mogli zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi, a także praktycznymi aspektami przeprowadzania i oceniania testu sprawności według nowych zasad. Wydarzenie to zgromadziło specjalistów, którzy na co dzień zajmują się procedurą doboru do służby lub są instruktorami taktyki i technik interwencji, nauczycielami policyjnymi i realizują testy sprawnościowe. Goście analizowali wprowadzone zmiany, mieli możliwość wymiany dobrych praktyk, a przede wszystkim zunifikowania i ujednolicenia procedury na terenie całego kraju.

Kluczowym elementem było wspólne, symulacyjne przeprowadzenie testu dla badawczej grupy zgodnie z nowym rozporządzeniem, po którym była możliwość zadawania pytań zarówno ekspertom jak i uczestnikom. Zajęcia seminaryjne opierały się na prawnych, teoretycznych, a także praktycznych aspektach tego zagadnienia. Zwrócono także uwagę na kwestie dotyczące bezpieczeństwa uczestników procedury doboru do służby w Policji.

Zmiany w Rozporządzeniu są odpowiedzią na nowe standardy w zakresie rekrutacji kandydatów do służby w Policji. Test sprawności fizycznej obejmuje cztery próby sprawnościowe, podczas których kandydat musi otrzymać co najmniej 32 punkty. Każdy kandydat na policjanta musi wykonać następujące próby sprawnościowe:

1) rzut oburącz zza głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg;

2) siady z leżenia na plecach w czasie 30 s;

3) bieg ze zmianą kierunku;

4) bieg z obieganiem stojaków w czasie 90 s.

Zmiany w zakresie prób testowych pozwalają na prowadzenie ich na wzór obecnych testów sprawnościowych, które funkcjonariusze w służbie zdają podczas corocznego sprawdzianu. Takie rozwiązanie umożliwia pomiar ogólnej sprawności policjantów na przestrzeni poszczególnych etapów służby. To bardzo ważna informacja zwrotna, która pozwala odpowiednio zaplanować proces szkoleniowy. Nowe regulacje umożliwiają również przeprowadzenie testów sprawności fizycznej w jednostkach terenowych Policji, co bez wątpienia wpłynie na usprawnienie i ułatwienie procedury doboru kandydatów, którzy będą mogli go realizować bliżej swojego miejsca zamieszkania.

Na końcowym etapie podsumowano zebrane wnioski i konkluzje uczestników, które dotyczyły nowych procedur testu sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy podkreślali potrzebę udziału w tego typu seminariach, które umożliwiają rozwój warsztatu uczestników, a także wypracowanie wspólnego i jednolitego stanowiska i sposobu realizacji procedur.