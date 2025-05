Mistrzostwa Policji w Strzelaniu Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj 16 maja 2025 r. po raz trzynasty w Szkole Policji w Katowicach odbywają się Mistrzostwa Policji w Strzelaniu.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia. Za przygotowanie i organizację zawodów odpowiedzialny jest Zakład Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach. W organizację aktywnie włączyły się również Zarząd Główny i Szkolny NSZZ Policjantów.

Mistrzostwa oficjalnie otworzyła Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha.

Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa, doskonalenie umiejętności oraz wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa policyjnego. Zawodnicy rywalizować będą w dwóch konkurencjach. W pierwszej należy oddać 2 razy po 10 strzałów do tarcz Ts-2: do pierwszej tarczy w ciągu 2 minut, do drugiej w czasie 30 sekund. Druga konkurencja to strzelanie z 50-metrowym dobiegiem, po którym zawodnicy oddadzą łącznie 20 strzałów do dwóch tarcz Nt-23p i Ts-2.

Do udziału w Mistrzostwach Policji w Strzelaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Policji oraz innych krajowych służb mundurowych tj.: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa, Żandarmerii Wojskowej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Straży Ochrony Kolei i Inspekcji Transportu Drogowego.

Puchary i nagrody ufundowali:

Komendant Główny Policji,

Komendant Szkoły Policji w Katowicach,

Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach – nagrody rzeczowe.

Ostateczne wyniki opublikowane zostaną na naszej stronie 19 maja 2025 r.