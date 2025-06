Sukcesy na 5. Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu Data publikacji 10.06.2025 Powrót Drukuj Starszy aspirant Marek Chrapkiewicz, instruktor taktyk i technik interwencji Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach, od kilku miesięcy w ramach zajęć zainteresowań koła sztuk walki przygotowywał słuchaczy do udziału w 5. Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu (Gi i No-Gi). Efekty tej pracy przyniosły rezultaty zarówno dla zawodników, jak i dla samego trenera.

W zawodach udział wzięli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego:

post. Oskar Kamieniecki , który rywalizował w kategorii No-Gi +97,5 kg (pasy niebieskie) . Pierwszą walkę wygrał na punkty, natomiast finał zakończył efektownym poddaniem, zdobywając 1. miejsce .

post. Maksym Dymek i post. Radosław Franczak wystartowali w kategorii No-Gi -79,5 kg (pasy białe). Post. Franczak, mimo ambitnej i wyrównanej walki, zakończył udział w zawodach na etapie eliminacji. Post. Dymek stoczył dwie niezwykle wymagające walki na pełnym dystansie, w których wykazał się dużą dojrzałością taktyczną i skutecznie kontrolował ich przebieg, wygrywając obie na punkty. W walce o finał uległ minimalnie późniejszemu zwycięzcy całej kategorii, co ostatecznie dało mu 3. miejsce.

St. asp. Marek Chrapkiewicz, również stanął do rywalizacji, zdobywając medale w trzech kategoriach:

1. miejsce w kategorii Gi, Master 1 Elita, -94,3 kg, (pasy brązowe/czarne) .

3. miejsce w kategorii No-Gi, Master 1 Elita, -91,5 kg , (pasy brązowe/czarne) .

3. miejsce w kategorii Gi, Adult Open Elita (pasy purpurowe, brązowe/czarne).

Łączny bilans jego walk to 3 zwycięstwa i 2 porażki. Szczególnie emocjonująca okazała się walka ćwierćfinałowa w kategorii open – mimo znaczącej różnicy w warunkach fizycznych przeciwnika, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i solidnym fundamentom w judo, udało się wywalczyć zwycięstwo poprzez dynamiczne i techniczne obalenia.

Policjant jest związany ze sportami walki od ponad dwóch dekad – od 2000 roku trenował judo, następnie równolegle ju-jitsu sportowe, a od 2015 roku brazylijskie jiu-jitsu (BJJ).

W 2022 roku dołączył do kadry instruktorskiej szkoły, gdzie aktywnie propaguje ideę doskonalenia fizycznego i taktycznego poprzez sporty walki, między innymi prowadząc zajęcia dodatkowe w ramach kół zainteresowań dla naszych słuchaczy.

– Największą satysfakcję daje mi dziś widok moich byłych słuchaczy na zawodach, w których udało mi się zaszczepić pasję do BJJ. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z tą dyscypliną właśnie tu, w murach naszej szkoły. Dziś widzę, jak przekłada się to na ich zaangażowanie i rozwój. To dla mnie ogromna motywacja do dalszej pracy – podkreśla st. asp. Marek Chrapkiewicz.

Udział w Mistrzostwach i zdobyte medale są nie tylko osobistym sukcesem, ale także świadectwem wysokiego poziomu szkolenia realizowanego w Szkole Policji w Katowicach. Warto też podkreślić, że zdobyte przez słuchaczy i nauczyciela policyjnego medale znacząco przyczyniły się do zwycięstwa reprezentacji Komendy Głównej Policji w klasyfikacji drużynowej mistrzostw.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!