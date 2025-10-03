Podsumowanie Ogólnopolskiego Seminarium Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 22-26 września 2025 roku w Szkole Policji w Katowicach odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych.

Otwarcia dokonała Zastępca Komendanta Szkoły ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w obecności Naczelnika Wydziału Wyszkolenia Strzeleckiego i Sprawności Fizycznej KGP mł. insp. Macieja Lemanowicza oraz Kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasza Stechnij.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Komendy Głównej Policji, nauczyciele policyjni z jednostek szkoleniowych Policji, a także reprezentanci wszystkich komend wojewódzkich Policji.

Seminarium ma wieloletnią tradycję i stanowi ważną przestrzeń wymiany doświadczeń między instruktorami. Program wydarzenia łączył część teoretyczną z praktycznymi warsztatami. Uczestnicy brali udział w symulacjach interwencji i ćwiczeniach przygotowanych specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia.

Jednym z punktów programu był wykład prokuratora Prokuratury Okręgowej Katowice Południe Roberta Netczuka dotyczący prawnych aspektów podejmowania interwencji oraz reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których policjanci przeprowadzają interwencje.

Podczas ćwiczeń funkcjonariusze doskonalili umiejętności odpierania ataków przy użyciu środków przymusu bezpośredniego, a także trenowali reakcje na sytuacje z użyciem broni. Szczególne zainteresowanie wzbudziła analiza zjawisk balistycznych występujących podczas oddawania strzału w kierunku pochylonej i twardej powierzchni np. szyby samochodowej.

Uczestnicy mieli także możliwość treningu z wykorzystaniem nowoczesnych trenażerów laserowych oraz broni z amunicją barwiącą, które pozwalają na prowadzenie treningu w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.Tego rodzaju treningi bez wątpienia wpływają na coraz większą profesjonalizację kady instruktorskiej w Policji.

Seminarium było nie tylko okazją do doskonalenia technik interwencyjnych, ale również platformą do dzielenia się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami. Szczególnie dużo uwagi poświęcono bezpieczeństwu funkcjonariuszy podczas interwencji oraz ochronie osób, wobec których są one podejmowane – w tym także osób znajdujących się pod wpływem środków psychoaktywnych.

Na zakończenie wydarzenia uczestnicy otrzymali certyfikaty, które wręczyli: Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach logistycznych insp. Zbigniew Chrzęstek, mł. insp. Maciej Lemanowicz oraz mł. insp. Tomasz Stechnij.

Organizację i bezpieczne prowadzenie zajęć zapewnili nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach, którzy na co dzień prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu taktyki i technik interwencji.