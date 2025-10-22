XV finał zawodów „Dzielnicowy Roku” rozpoczęty Data publikacji 22.10.2025 Powrót Drukuj W Katowicach, w jedynej szkole Policji na południu Polski, rozpoczął się Finał XV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” organizowany pod honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. W okresie od 22-24.10 br. dzielnicowi oraz kierownicy rewirów dzielnicowych z całej Polski rywalizować będą w różnego rodzaju konkurencjach sprawdzających ich wiedzę, umiejętności strzeleckie oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. W atmosferze przyjaznej rywalizacji zostanie wybrany najlepszy dzielnicowy oraz kierownik rewiru dzielnicowych w kraju.

Pierwsza edycja zawodów odbyła się w Katowicach w dniach 23-24 października 2003 r. Honorowym patronem zawodów był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik, natomiast patronem zawodów Komendant Główny Policji generalny inspektor Antoni Kowalczyk. I miejsce zajął sierż. Zbigniew Masiak z KWP w Olsztynie.

Zawody wówczas składały się także z pięciu konkurencji, które oceniały komisje sędziowskie. Ponadto, podczas trwania zawodów, odbyły się spotkania zaproszonych gości połączone ze zwiedzaniem Szkoły, a także wystawami, między innymi prac twórców policyjnych województwa śląskiego, fotograficzną prezentującą dorobek Szkoły Policji w Katowicach i promocyjną regionu śląskiego. Miały również miejsce koncerty chóru Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie zawodów Szkołę odwiedził Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji.

Dzisiaj w auli naszej Szkoły odbyła się inauguracja tegorocznego finału konkursu, która rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. dr Gabrieli Sosze przez dowódcę uroczystości – kom. Tomasza Lemanowicza. Następnie insp. dr Gabriela Socha w imieniu Komendanta Szkoły Policji w Katowicach przywitała uczestników wydarzenia oraz dokonała otwarcia zawodów.

Głos zabrał również sędzia główny zawodów nadkom. Michał Stępień (Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego w Szkole Policji w Katowicach). Omówił on regulamin zawodów, przebieg poszczególnych konkurencji oraz sposób wyłaniania laureatów turnieju. Sędzia główny zawodów życzył zawodnikom powodzenia i walki w duchu fair play.

W tegorocznych zmaganiach dla dzielnicowych przygotowano pięć konkurencji – test wiedzy policyjnej, strzelanie, udzielanie pierwszej pomocy, symulacje: podstawowe czynności służbowe oraz kompetencje dzielnicowego. Kierownicy rewiru dzielnicowych natomiast wezmą udział w czterech konkurencjach takich jak: test wiedzy policyjnej, strzelanie, udzielanie pierwszej pomocy oraz analiza dokumentacji służbowej.

Aby zdobyć tytuł „Dzielnicowego Roku” lub „Kierownika Rewiru Dzielnicowych Roku” i powalczyć o prestiż oraz atrakcyjne nagrody, funkcjonariusze będą musieli uzyskać jak najwięcej punktów w każdej z konkurencji.

Najlepszego spośród 34 dzielnicowych i 17 kierowników rewiru dzielnicowych reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji wyłonią sędziowie konkursu.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. Niech zwycięży najlepszy z najlepszych!