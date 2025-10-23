Drugi dzień rywalizacji w XV Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Drugi dzień zmagań rozpoczął się o godzinie 7:30. Do rywalizacji przystąpili zarówno dzielnicowi jak i kierownicy rewirów dzielnicowych. Uczestnicy mieli do wykonania kolejne konkurencje sprawdzające ich wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje interpersonalne niezbędne w codziennej służbie.

Pierwszym zadaniem dzielnicowych była konkurencja „Symulacja kompetencji dzielnicowego”. Polegała ona na przeprowadzeniu rozmowy z petentem, który przyszedł do dzielnicowego z określonym problemem.

Sędziowie oceniali m.in. sposób prowadzenia rozmowy, ton wypowiedzi, empatię oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ważnym elementem oceny było wskazanie przez dzielnicowego możliwych rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Wyniki konkurencji „Symulacja kompetencji dzielnicowego”:

I miejsce – zawodnik z KWP w Bydgoszczy

II miejsce – zawodnik z KWP w Rzeszowie

III miejsce – zawodnik z KWP w Radomiu

Kolejną konkurencją dla dzielnicowych było „Strzelanie” w trakcie którego policjanci oddawali strzały do tarcz TS-9 i TS-10. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosił 30 sekund.

Zawodnicy musieli wykazać się precyzją, opanowaniem i skutecznością działania w warunkach ograniczonego czasu.

Wyniki konkurencji „Strzelanie”:

I miejsce – zawodnik z KWP w Białymstoku

II miejsce – zawodnik z KSP w Warszawie

III miejsce – zawodnik z KWP w Gdańsku

Kierownicy rewirów dzielnicowych rywalizowali w konkurencji „Analiza dokumentacji służbowej” obejmującej problematykę czynności realizowanych w codziennej służbie przez dzielnicowych. Ocenie podlegała umiejętność prawidłowego wskazania błędów formalnych i merytorycznych w przykładowym dokumencie.

Wyniki konkurencji „Analiza dokumentacji służbowej”:

I miejsce – zawodnik z KWP w Poznaniu

II miejsce – zawodnik z KWP w Gdańsku

III miejsce – zawodnik z KSP w Warszawie

Ostatnim zadaniem tego dnia dla kierowników była konkurencja z zakresu „Udzielania pierwszej pomocy”. Celem było sprawdzenie praktycznych umiejętności w zakresie ratowania życia ludzkiego.



Wyniki konkurencji „Udzielanie pierwszej pomocy”:

I miejsce – zawodnik z KWP w Poznaniu

II miejsce – zawodnik z Szczecinie

III miejsce – zawodnik z KWP w Kielcach

Drugi dzień XV Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „ Dzielnicowy Roku” dostarczył wielu emocji. Uczestnicy pokazali wysoki poziom profesjonalizmu, zaangażowania i pasji do służby.

Jutro już ostatni dzień zmagań, w którym zawodnicy przystapią do testu wiedzy.