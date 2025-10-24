Zakończyły się XV Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj W piątek 24 października 2025 r., w auli Szkoły Policji w Katowicach, odbyło się uroczyste zakończenie Finału XV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli kierownictwa Policji, a także reprezentantów związków zawodowych i stowarzyszeń policyjnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Radosław Kacprzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Tomasz Jarosz – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Maciej Kubiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Olgierd Oleksiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, insp. Jarosław Rybka – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Sławomir Piekut – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Norbert Kurenda – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, insp. Anna Kos – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Tomasz Zgirski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Radosław Drach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Jacek Juwa – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, insp. Przemysław Stankiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie, mł. insp. Małgorzata Szmelter – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, podinsp. Monika Mocianko-Pawlak – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, podinsp. Marcin Kolasiński – Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Techniki Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile, a także reprezentanci związków zawodowych oraz Koła 33 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi przez dowódcę uroczystości kom. Tomasza Lemanowicza.

Następnie Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski przywitał wszystkich obecnych oraz pogratulował uczestnikom zawodów, podkreślając ich profesjonalizm, zaangażowanie i ducha sportowej rywalizacji.

Po przemówieniu przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment – wręczenie nagród i odznaczeń. Główny sędzia zawodów, nadkom. Michał Stępień, Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, pogratulował wszystkim zawodnikom wysokiego poziomu rywalizacji i wzorowej postawy.

Jako pierwsi uhonorowani zostali zwycięzcy w konkurencjach dla kierowników rewirów dzielnicowych:

podkom. Magdalena Dopierała z KWP w Poznaniu – zwyciężczyni w konkurencjach pierwsza pomoc, analiza dokumentacji służbowej oraz test wiedzy policyjnej,

kom. Mateusz Gdaniec z KWP w Bydgoszczy – zwycięzca konkurencji – strzelanie

Wszystkie nagrody w trakcie trwania ceremonii były wręczane przez: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz insp. Rafał Stanisławski – Komendant Szkoły Policji w Katowicach. Zwycięzcy otrzymali statuetki i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Komendanta Szkoły.

Następnie wręczono nagrody i odznaczenia dla kierowników rewirów dzielnicowych, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Miejsca na podium zajęli:

III miejsce – asp. szt. Piotr Radzięta z KWP w Szczecinie,

II miejsce – podkom. Bartosz Waga z KWP w Gdańsku.

Zwyciężczynią tegorocznej XV edycji turnieju Dzielnicowy Roku w kategorii kierownik rewiru dzielnicowych została:

podkom. Magdalena Dopierała z KWP w Poznaniu.

Laureaci otrzymali puchary, nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, złote, srebrne i brązowe odznaki zwycięzców konkursu wiedzy i sprawności zawodowej.

W dalszej części wyróżniono zwycięzców poszczególnych konkurencji w kategorii dzielnicowych:

podstawowe czynności służbowe, pierwsza pomoc – asp. Tomasz Groń z KWP w Rzeszowie,

kompetencje dzielnicowego – st. asp. Michał Tylak z KWP w Bydgoszczy,

strzelanie – mł. asp. Zbigniew Puchała z KWP w Białymstoku,

test wiedzy – mł. asp. Krzysztof Surmacki z KWP w Poznaniu.

Wszyscy zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali statuetki i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

W klasyfikacji generalnej drużynowej najlepsze wyniki uzyskali:

III miejsce kom. Mateusz Gdaniec, st. asp. Michał Tylak, mł. asp. Marcin Wojewódzki z KWP w Bydgoszczy

II miejsce asp. szt. Mariusz Bielenda, asp. Tomasz Groń, mł. asp. Damian Kaliński z KWP w Rzeszowie.

Natomiast I miejsce w klasyfikacji generalnej drużynowej zajęli – podkom. Magdalena Dopierała, asp. Adam Skotnik, mł. asp. Krzysztof Surmacki z KWP w Poznaniu.

Laureaci otrzymali puchary oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Komendanta Głównego Policji.

Na zakończenie nastąpiło wręczanie nagród i odznaczeń dzielnicowym.

III miejsce zajął uzyskując 222 pkt. mł. asp. Damian Kaliński z KWP w Rzeszowie,

II miejsce zajął uzyskując 226 pkt. asp. Tomasz Groń z KWP w Rzeszowie.

Zwycięzcą XV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, uzyskując 230 pkt., został mł. asp. Krzysztof Surmacki z KWP w Poznaniu.

Zawodnicy otrzymali puchary, nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Ponadto zdobyli złotą, srebrną oraz brązową odznakę zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej.

Po wyróżnieniu dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych przyszedł czas na podziękowanie kierownikom drużyn. Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w towarzystwie Głównego Sędziego Zawodów wręczyła okolicznościowe medale.

Na zakończenie uroczystości za wkład pracy oraz w przygotowanie przedsięwzięcia jakim jest finał zawodów „Dzielnicowy Roku” pamiątkowe ryngrafy otrzymali: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępa Komendanta Głównego Policji, insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, insp. dr Gabriela Socha Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych oraz nadkom. Michał Stępień Główny Sędzia Zawodów.

W dalszej części głos zabrał nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który również pogratulował uczestnikom zawodów oraz podziękował organizatorom za sprawne przeprowadzenie rywalizacji.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o zakończeniu zawodów przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Zawody przebiegły w miłej atmosferze przy zachowaniu zasad fair play i już teraz zapraszamy na kolejny finał w przyszłym roku.