Zakończyły się XV Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”
W piątek 24 października 2025 r., w auli Szkoły Policji w Katowicach, odbyło się uroczyste zakończenie Finału XV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli kierownictwa Policji, a także reprezentantów związków zawodowych i stowarzyszeń policyjnych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Radosław Kacprzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Tomasz Jarosz – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Maciej Kubiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Olgierd Oleksiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, insp. Jarosław Rybka – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Sławomir Piekut – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, insp. Norbert Kurenda – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, insp. Anna Kos – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Tomasz Zgirski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Radosław Drach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Jacek Juwa – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, insp. Przemysław Stankiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie, mł. insp. Małgorzata Szmelter – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy, podinsp. Monika Mocianko-Pawlak – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, podinsp. Marcin Kolasiński – Zastępca Kierownika Zakładu Prewencji i Techniki Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile, a także reprezentanci związków zawodowych oraz Koła 33 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Rafałowi Kochańczykowi przez dowódcę uroczystości kom. Tomasza Lemanowicza.
Następnie Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski przywitał wszystkich obecnych oraz pogratulował uczestnikom zawodów, podkreślając ich profesjonalizm, zaangażowanie i ducha sportowej rywalizacji.
Po przemówieniu przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment – wręczenie nagród i odznaczeń. Główny sędzia zawodów, nadkom. Michał Stępień, Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, pogratulował wszystkim zawodnikom wysokiego poziomu rywalizacji i wzorowej postawy.
Jako pierwsi uhonorowani zostali zwycięzcy w konkurencjach dla kierowników rewirów dzielnicowych:
- podkom. Magdalena Dopierała z KWP w Poznaniu – zwyciężczyni w konkurencjach pierwsza pomoc, analiza dokumentacji służbowej oraz test wiedzy policyjnej,
- kom. Mateusz Gdaniec z KWP w Bydgoszczy – zwycięzca konkurencji – strzelanie
Wszystkie nagrody w trakcie trwania ceremonii były wręczane przez: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Robert Kumor – Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz insp. Rafał Stanisławski – Komendant Szkoły Policji w Katowicach. Zwycięzcy otrzymali statuetki i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Komendanta Szkoły.
Następnie wręczono nagrody i odznaczenia dla kierowników rewirów dzielnicowych, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Miejsca na podium zajęli:
- III miejsce – asp. szt. Piotr Radzięta z KWP w Szczecinie,
- II miejsce – podkom. Bartosz Waga z KWP w Gdańsku.
Zwyciężczynią tegorocznej XV edycji turnieju Dzielnicowy Roku w kategorii kierownik rewiru dzielnicowych została:
- podkom. Magdalena Dopierała z KWP w Poznaniu.
Laureaci otrzymali puchary, nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, złote, srebrne i brązowe odznaki zwycięzców konkursu wiedzy i sprawności zawodowej.
W dalszej części wyróżniono zwycięzców poszczególnych konkurencji w kategorii dzielnicowych:
- podstawowe czynności służbowe, pierwsza pomoc – asp. Tomasz Groń z KWP w Rzeszowie,
- kompetencje dzielnicowego – st. asp. Michał Tylak z KWP w Bydgoszczy,
- strzelanie – mł. asp. Zbigniew Puchała z KWP w Białymstoku,
- test wiedzy – mł. asp. Krzysztof Surmacki z KWP w Poznaniu.
Wszyscy zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali statuetki i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.
W klasyfikacji generalnej drużynowej najlepsze wyniki uzyskali:
- III miejsce kom. Mateusz Gdaniec, st. asp. Michał Tylak, mł. asp. Marcin Wojewódzki z KWP w Bydgoszczy
- II miejsce asp. szt. Mariusz Bielenda, asp. Tomasz Groń, mł. asp. Damian Kaliński z KWP w Rzeszowie.
Natomiast I miejsce w klasyfikacji generalnej drużynowej zajęli – podkom. Magdalena Dopierała, asp. Adam Skotnik, mł. asp. Krzysztof Surmacki z KWP w Poznaniu.
Laureaci otrzymali puchary oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Komendanta Głównego Policji.
Na zakończenie nastąpiło wręczanie nagród i odznaczeń dzielnicowym.
- III miejsce zajął uzyskując 222 pkt. mł. asp. Damian Kaliński z KWP w Rzeszowie,
- II miejsce zajął uzyskując 226 pkt. asp. Tomasz Groń z KWP w Rzeszowie.
Zwycięzcą XV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, uzyskując 230 pkt., został mł. asp. Krzysztof Surmacki z KWP w Poznaniu.
Zawodnicy otrzymali puchary, nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Ponadto zdobyli złotą, srebrną oraz brązową odznakę zwycięzcy konkursu wiedzy i sprawności zawodowej.
Po wyróżnieniu dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych przyszedł czas na podziękowanie kierownikom drużyn. Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w towarzystwie Głównego Sędziego Zawodów wręczyła okolicznościowe medale.
Na zakończenie uroczystości za wkład pracy oraz w przygotowanie przedsięwzięcia jakim jest finał zawodów „Dzielnicowy Roku” pamiątkowe ryngrafy otrzymali: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk Zastępa Komendanta Głównego Policji, insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, insp. dr Gabriela Socha Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych oraz nadkom. Michał Stępień Główny Sędzia Zawodów.
W dalszej części głos zabrał nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który również pogratulował uczestnikom zawodów oraz podziękował organizatorom za sprawne przeprowadzenie rywalizacji.
Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o zakończeniu zawodów przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Policji.
Zawody przebiegły w miłej atmosferze przy zachowaniu zasad fair play i już teraz zapraszamy na kolejny finał w przyszłym roku.