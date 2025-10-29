Pierwszy egzamin końcowy przeprowadzony na platformie e-learningowej MOODLE Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj 24 października 2025 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończyła się czwarta w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RD-4/25.

W kursie brało udział 23 policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego w jednostkach terenowych województwa śląskiego i małopolskiego. Policjanci przygotowani zostali do profesjonalnego wykonywania czynności na drogach. Poszerzali wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, kontroli stanu technicznego pojazdów, kontroli transportu drogowego, ręcznego kierowania ruchem, a także doskonalili umiejętności z zakresu obsługi wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości.

Uczestnicy kursu w ramach zajęć praktycznych pod nadzorem nauczycieli policyjnych Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach pełnili służbę na drogach publicznych województwa śląskiego kierując ruchem drogowym, kontrolując stan techniczny pojazdów, a także przeprowadzając kontrolę pojazdów wykonujących transport drogowy.

Nabyte umiejętności pozwolą policjantom na profesjonalne wykonywanie codziennych obowiązków na drogach miast garnizonu śląskiego i małopolskiego.

Zaliczenia uzyskane przez uczestników w trakcie ośmiotygodniowego kursu pozwoliły wszystkim na przystąpienie w jego ostatnim dniu do egzaminu końcowego, który wszyscy ukończyli z wynikiem pozytywnym.

Egzamin z wiedzy teoretycznej po raz pierwszy w naszej szkole został przeprowadzony z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej MOODLE. To innowacyjne rozwiązanie stanowi ważny krok w kierunku cyfryzacji procesu szkoleniowego.

Zastosowanie platformy MOODLE umożliwiło sprawne i obiektywne przeprowadzenie testu. Egzamin w takiej formule to istotny przykład wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego, a jednocześnie potwierdza gotowość instytucji szkoleniowych do wdrażania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

W zakończeniu kursu wziął udział nadkom. Michał Stępień Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, który w imieniu kierownictwa Szkoły Policji w Katowicach wręczył absolwentom świadectwa ukończenia kursu oraz złożył im serdeczne gratulacje.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej.