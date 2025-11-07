Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj 7 listopada z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta zbiórka. Wydarzenie było okazją do wręczenia medali, odznaczeń i rozkazów mianowań na wyższe stanowiska służbowe. Gospodarzem uroczystości był insp. Rafał Stanisławski – Komendant Szkoły Policji w Katowicach wraz z Zastępcami.

W wydarzeniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Wiceprezydent Miasta Katowice Maciej Stachura, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach asp. szt. Krzysztof Kasprzyk, Przewodniczącą Związków Zawodowych Pracowników Policji Szkoły Policji w Katowicach Małgorzata Klimczyk-Słapa, Komisję Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego reprezentował st. asp. Dawid Lalik, Wiceprezes Koła nr 33 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Robert Nowakowski oraz kadra naszej szkoły. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Święto Niepodległości jest dniem upamiętniającym naszych przodków, których bohaterska postawa doprowadziła, że nasza ojczyzna, po 123 latach tj. 1 listopada 1918 r. odzyskała niepodległość. Obecnie to najważniejsze święto państwowe. Dla wielu Polaków to dzień zadumy nad historią i okazja do wyrażenia uczuć patriotycznych.

Przed uroczystością nastąpilo złożenie kwiatów pod pomnikiem Policjantów Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej Ofiar Zbrodni Katyńskiej 1940 przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafała Kochańczyka oraz Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafała Stanisławskiego.

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości wyróżnienia otrzymało: 11 pracowników cywilnych, którym wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, nadane przez Prezydenta RP oraz 3 policjantów, których uhonorowano Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wręczono także rozkazy personalne mianujące policjantów na wyższe stanowiska służbowe.

Uroczystość uświetniło przemówienie Zastępcy Komendanta Głównego Policji w trakcie którego podkreślił nie tylko historyczne znaczenie Narodowego Święta Niepodległości, ale również rolę, jaką formacja policyjna odgrywa w budowaniu bezpieczeństwa państwa. W ciepłych słowach pogratulował wyróżnionym pracownikom cywilnym oraz policjantom. Dziękując im za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Oprawę muzyczną przez cały czas zapewniała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.