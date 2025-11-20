Rozpoczął się V Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj W Szkole Policji w Katowicach – jedynej tego typu placówce szkoleniowej na południu kraju – rozpoczął się V Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jego organizację powierzono Głównemu Sztabowi Policji Komendy Głównej Policji przy współudziale katowickiej szkoły.

Dziś w auli naszej szkoły odbyła się uroczysta inauguracja tegorocznego finału turnieju. Uczestników wydarzenia przywitał oraz oficjalnie otworzył V Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji w Katowicach Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski.

Następnie głos zabrał insp. Adam Szeliński – Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP, a jednocześnie Przewodniczący Zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia V Finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Przedstawił on regulamin zawodów, omówił przebieg konkurencji oraz zasady wyłonienia zwycięzców, życzył uczestnikom powodzenia i rywalizacji zgodnej z zasadami fair play.

Dyżurni z całej Polski będą rywalizować w konkurencjach sprawdzających zarówno ich wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Turniej składa się z dwóch konkurencji: symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania oraz testu wiedzy. Aby znaleźć się w gronie zwycięzców i powalczyć o podium zawodnicy muszą zdobyć jak największą liczbę punktów. W ten sposób sędziowie wyłonią najlepszego spośród 17 dyżurnych reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji.

Z dumą podkreślamy, że już od 2018 roku nasza szkoła gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia, goszcząc najlepszych dyżurnych z całego kraju.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. Niech zwycięży najlepszy!