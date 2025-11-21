Zakończenie V Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W piątek 21 listopada 2025 r. w auli Szkoły Policji w Katowicach odbył się uroczysty Finał V Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym m.in. przedstawicieli kierownictwa Policji, związków zawodowych i stowarzyszeń policyjnych. Turniej odbywał się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a organizatorem był Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy współudziale Szkoły Policji w Katowicach.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Śląski – Marek Wójcik, insp. Maciej Kubiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie, insp. Jarosław Rybka – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Jacek Stelmach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Krzysztof Kumaszka – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego we Wrocławiu, insp. Radosław Drach – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Marcin Chatys – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, podinsp. Artur Mirosz – p.o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, podinsp. Tomasz Głuchowski – Przewodniczący NSZZ Policjantów SP w Katowicach, Małgorzata Klimczyk-Słapa – Przewodnicząca ZZ Pracowników Policji SP w Katowicach, asp. szt. Remigiusz Mydlak – przedstawiciel OM NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji w SP w Katowicach, Barbara Orzeł – Prezes Koła nr 33 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Tegoroczny finał był wyjątkowo emocjonujący i po raz kolejny pokazał, jak wyrównany jest poziom wiedzy i umiejętności policjantów pełniących służbę na stanowiskach kierowania. Po dwóch dniach zaciętej, ale zgodnej z zasadami fair play rywalizacji, nadszedł najważniejszy moment – uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Zastępca Sędziego Głównego zawodów, a jednocześnie Kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego – nadkom. Michał Stępień – odczytał protokół klasyfikacji generalnej.

Nagrody były wręczane przez nadinsp. Romana Kustera – I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, insp. Adama Szelińskiego – Zastępcę Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz insp. Zbigniewa Chrzęstka – Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. logistycznych.

Laureaci finału:

III miejsce: asp. Dominik Fedyczkowski z KWP w Gorzowie Wielkopolskim,



II miejsce: podkom. Norbert Zaczkowski z KWP w Kielcach,



I miejsce – zwyciężczyni V Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji:

asp. Malwina Sobala z KWP w Łodzi.

Zwycięzcy otrzymali puchary, nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także złote, srebrne i brązowe odznaki. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali również okolicznościowymi medalami, pucharami i dyplomami.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał nadinsp. Roman Kuster, który pogratulował uczestnikom turnieju oraz podziękował organizatorom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie turnieju. Wojewoda Śląski Marek Wójcik również pogratulował zwycięzcom turnieju, podkreślił, jak ważna jest rola dyżurnego jednostki w systemie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Zawody zakończyły się w przyjaznej atmosferze, a my już dziś zapraszamy na kolejny finał w przyszłym roku.