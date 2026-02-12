Zakończyło się seminarium na temat nowych technologii w e-edukacji Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj W dniach 10-12 lutego 2026 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się seminarium w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w e-edukacji, które otworzyła Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha, a prowadzone było przez podkom. Grzegorza Waleczka i podkom. Michała Mikołajczyka, starszych wykładowców Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia.

Seminarium skierowane było do osób wyznaczonych do przygotowania doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie kursów specjalistycznych realizowanych w systemie elektronicznego kształcenia na odległość.

Współczesne szkolnictwo policyjne stoi przed koniecznością dostosowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Postępująca cyfryzacja, rozwój cyberprzestrzeni oraz rosnące wyzwania w zakresie bezpieczeństwa sprawiają, że tradycyjne metody kształcenia coraz częściej ustępują miejsca nowoczesnym i elastycznym rozwiązaniom edukacyjnym. Odpowiedzią na te potrzeby jest wdrażanie narzędzi e-learningowych oraz technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości uruchomiło Centralny Moduł Nauczania Zdalnego w oparciu o platformę MOODLE umożliwiającą realizację zajęć dydaktycznych w sposób interaktywny i umożliwiający realizację doskonalenia zawodowego centralnego w formie kursów specjalistycznych prowadzonych w systemie elektronicznego kształcenia na odległość.

Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji wyposażyło jednostki szkoleniowe w nowoczesne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, takie jak HeyGen oraz Canva Enterprise. Dzięki nim możliwe stało się stworzenie nowoczesnych, multimedialnych pomocy dydaktycznych.

Celem przedsięwzięcia było m.in. doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, tworzenia kursów specjalistycznych w systemie elektronicznego kształcenia na odległość z wykorzystaniem systemu CeMNaZ na platformie Moodle, a także wypracowanie dobrych praktyk i jednolitych rozwiązań w obszarze e-learningu oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Biorący udział w seminarium szczególnie docenili wysoką jakość materiałów, nowoczesną formę przekazu oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych, co potwierdziło skuteczność e-edukacji w procesie szkolenia policyjnego.

Podejmowane inicjatywy pokazują, że nowoczesne technologie stają się integralną częścią systemu szkolenia Policji. Ich właściwe wykorzystanie nie tylko podnosi jakość kształcenia, lecz także pozwala lepiej przygotować funkcjonariuszy do realizacji zadań w coraz bardziej wymagającym środowisku służby.